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Вести Вороновщины

12.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За безупречную службу

Во время рабочей поездки на Гродненщину министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко вручил спасателям-пожарным региона заслуженные государственные награды. Медалью «За безупречную службу» III степени награжден водитель аварийно-спасательного поста №13 г.п. Радунь прапорщик внутренней службы Валерий РУСЕЛЕВИЧ (на снимке — слева).

Вести Вороновщины

Посторонним вход запрещен!

В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции, вызванной COVID-19, Вороновская ЦРБ запретила посещение пациентов в стационаре. Передачи принимаются в пунктах приема отделений: инфекционного — с 17.00 до 19.00, хирургического — с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.00, терапевтического — с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00 (вход в данный корпус через крыльцо со стороны ул. Коммунальной).

ЖКХсреди лучших

Управление жилищно-коммунального хозяйства Гродненского облисполкома составило рейтинг  выполнения областной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020гг. отраслевыми предприятиями области. Сравнение проводилось по 12-ти показателям, среди которых замена сетей водоснабжения и тепловых, потери тепловой энергии собственного производства, снижение затрат на оказание услуг, выполнение задания по сбору вторичных ресурсов, оснащение находящихся на обслуживании организаций ЖКХ тепловых узлов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов,  претензии на качество оказываемых услуг. Согласно рейтингу  Вороновское РУП ЖКХ — в группе предприятий, занимающих 2-е место.  

75-летию Великой Победы посвящается

Вороновская районная библиотека запустила  интернет-проект «Мы о войне стихами говорим» в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются все желающие. Для этого необходимо записать видеоролик с прочтением стихотворения иди отзывом на понравившуюся книгу о войне, отправить видео на электронный адрес: marketing.voronovo@yandex.by.

Кроме того, в библиотеке работают фотозона «Беларусь помнит», книжная выставка «Бессмертный книжный полк», которая познакомит с творчеством писателей-фронтовиков.

Поддержите голосом земляка

На сайте Национального центра художественного творчества детей и молодежи открыто голосование республиканского интернет-конкурса литературных работ «Зямля пад белымі крыламі», посвященного 90-летию В. Короткевича. Среди участников — семиклассник Дотишской СШ Алексей Лабович со стихотворением «Прысвячэнне Уладзіміру Караткевічу». Ваши голоса увеличат его шансы на успех. Поддержать «лайком» Алексея можно на сайте nchtdm.by , во вкладке «Открыто голосование республиканского интернет-конкурса литературных работ «Зямля пад белымі крыламі».

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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За безупречную службу Во время рабочей поездки на Гродненщину министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко вручил спасателям-пожарным региона заслуженные...
 
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