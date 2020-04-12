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ЕС никогда не признает аннексию Крыма – Европейская служба внешних действий
Источник материала: Партизан
ЕС отмечает, что призыв Россией крымчан в ряды российской армии является нарушением международного гуманитарного права, и что ЕС никогда не признает аннексию Крыма.
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"Российская Федерация осуществляет призыв в Вооруженные силы РФ жителей незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это является нарушением международного гуманитарного права", - отмечают в заявлении.
Также напоминают, что Россия, по нормам международного гуманитарного права, должен обеспечить соблюдение прав человека на полуострове.
"ЕС не признает и никогда не признает незаконной аннексию АРК и города Севастополя.
Европейский Союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.
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ЕС отмечает, что призыв Россией крымчан в ряды российской армии является нарушением международного гуманитарного права, и что ЕС никогда не признает аннексию...
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