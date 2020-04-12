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Предприниматель погиб на пожаре в Быхове

12.04.2020 10:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предприниматель погиб на пожаре в Быхове

В Быхове в частном трехквартирном доме утром 11 апреля произошел пожар. В результате погиб хозяин жилища, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Когда спасатели прибыли на место возгорания, из-под кровли шли плотные клубы дыма. Соседи рассказали, что в двухкомнатной квартире оставался человек. Сотрудники МЧС нашли хозяина жилища – 43-летнего индивидуального предпринимателя – на полу в комнате без сознания. Мужчину вынесли на свежий воздух. Медики скорой помощи констатировали смерть. По словам соседей, погибший проживал один, на учете нигде не состоял.  

Пламя повредило имущество и стены в комнате. Причина возгорания устанавливается.

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В Быхове в частном трехквартирном доме утром 11 апреля произошел пожар. В результате погиб хозяин жилища, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС....
 
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