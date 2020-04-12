|
Предприниматель погиб на пожаре в Быхове
Источник материала: ОНТ
В Быхове в частном трехквартирном доме утром 11 апреля произошел пожар. В результате погиб хозяин жилища,
Когда спасатели прибыли на место возгорания, из-под кровли шли плотные клубы дыма. Соседи рассказали, что в двухкомнатной квартире оставался человек. Сотрудники МЧС нашли хозяина жилища – 43-летнего индивидуального предпринимателя – на полу в комнате без сознания. Мужчину вынесли на свежий воздух. Медики скорой помощи констатировали смерть. По словам соседей, погибший проживал один, на учете нигде не состоял.
Пламя повредило имущество и стены в комнате. Причина возгорания устанавливается.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Быхове в частном трехквартирном доме утром 11 апреля произошел пожар. В результате погиб хозяин жилища, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)