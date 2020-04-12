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На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни

12.04.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На что готов пойти человек, чтобы угодить своему любимому домашнему питомцу? На очень многое. Даже построить две башни в квартире, на которые коты могут забраться для наблюдения с высоты. 

Житель американского города Виндзор штата Коннектикут Роб Коуту захотел соорудить башню для своего кота Зака. Когда первая была завершена, мужчина ненадолго задумался и принялся строить вторую. Кстати, практически все работы были закончены к 1 апрелю – второму дню рождения Зака. 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu 

Ранее мы собрали коллекцию забавных фотографий с очень эмоциональными котами.

Они точно вызовут у вас улыбку – здесь подробнее

Люди в материале: Роб Коуту, Rob Coutu

 
 
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