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На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни
Источник материала: СТВ
На что готов пойти человек, чтобы угодить своему любимому домашнему питомцу? На очень многое. Даже построить две башни в квартире, на которые коты могут забраться для наблюдения с высоты.
Житель американского города Виндзор штата Коннектикут Роб Коуту захотел соорудить башню для своего кота Зака. Когда первая была завершена, мужчина ненадолго задумался и принялся строить вторую. Кстати, практически все работы были
Ранее мы собрали коллекцию забавных фотографий с очень эмоциональными котами.
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На что готов пойти человек, чтобы угодить своему любимому домашнему питомцу? На очень многое. Даже построить две башни в квартире, на которые коты могут забраться...
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