На что только не пойдёшь ради кота. Мужчина построил для питомца две башни

Источник материала: СТВ

На что готов пойти человек, чтобы угодить своему любимому домашнему питомцу? На очень многое. Даже построить две башни в квартире, на которые коты могут забраться для наблюдения с высоты.

Житель американского города Виндзор штата Коннектикут Роб Коуту захотел соорудить башню для своего кота Зака. Когда первая была завершена, мужчина ненадолго задумался и принялся строить вторую. Кстати, практически все работы были закончены к 1 апрелю – второму дню рождения Зака.



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu



Фото: facebook.com / Kitty Towers by RACoutu

Ранее мы собрали коллекцию забавных фотографий с очень эмоциональными котами.