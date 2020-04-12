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США предложили $10 млн за сведения о лидере "Хезболлах" в Ираке

12.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вашингтон предложил вознаграждение до 10 млн долларов (9,1 млн евро) за информацию о Мухаммаде Кавтарани - лидере ливанской шиитской группировки "Хезболлах" в Ираке.



Об этом сообщил в Госдепартамент США, передает DW.

Как отмечается в сообщении, Кавтарани частично взял на себя политическую координацию парамилитаристских формирований в этой стране, имеющих связи с Ираном. Ранее эту задачу выполнял иранский генерал, командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Последний был убит в начале января.

Кавтарани с 2013 года фигурирует в списках международных террористов, составленных США. Вашингтон в 2019 году объявлял награду в 10 млн долларов за информацию, которая может помочь нарушить финансирование "Хезболлах".

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате совершенного беспилотниками ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после смерти Сулеймани духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

В качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран 8 января обстрелял две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США. Спустя несколько часов после обстрела иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, в результате погибли все находившиеся на борту 176 человек.
 
 
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Вашингтон предложил вознаграждение до 10 млн долларов (9,1 млн евро) за информацию о Мухаммаде Кавтарани - лидере ливанской шиитской группировки "Хезболлах" в Ираке.
 
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