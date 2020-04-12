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Названы команды с наибольшим количеством потенциальных матчей, если мировой футбол возобновится

12.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянское издание Tuttosport назвало команды, которым, в случае возобновления сезона, предстоит сыграть больше всего матчей.




Лидером является "Интер", которого потенциально ждут 22 матча. "Копенгагену" предстоит провести на один меньше – 21.

20 поединков ожидают "Рому", "Ювентус" и "Наполи". 19 – "Манчестер Сити".
 
 
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Итальянское издание Tuttosport назвало команды, которым, в случае возобновления сезона, предстоит сыграть больше всего матчей.
 
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