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Японцы нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера

12.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые из Киотского университета Японии успешно испытали на мышах новую вакцину, которая способна минимизировать нарушения в работе головного мозга, сообщает газета Asahi.

Действие препарата направлено на блокировку мутировавшего тау-белка, аномальная активность которого вызывает болезнь Альцгеймера. Дело в том, что при ее протекании молекулярная структура этого тау-белка (протеина, участвующего в образовании микротрубочек, из которых состоит каркас клетки) меняется: он начинает склеиваться, формируя скопления в мозговых клетках. Такие образования приводят к нарушениям в работе головного мозга.

Японские ученые смогли изменить гены безвредного вируса таким образом, чтобы он начал производить тау-белок. Полученную вакцину протестировали на мышах, страдающих от болезни Альцгеймера. Ее ввели подопытным через носовое отверстие и заметили, что у грызунов вырабатывались антитела, которые удаляли тау-белок, образованный вирусом. Заметное увеличение количества антител, вызванное действием вакцины, позволило на треть сократить количество пораженных болезнью областей мозга у испытуемых мышей. Поведение животных стало похожим на поведение здоровых собратьев.

Прежде чем использовать вакцину на людях, предстоит провести немало исследований. Но разработка уже является значимым вкладом в лечение деменции.
 
 
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Ученые из Киотского университета Японии успешно испытали на мышах новую вакцину, которая способна минимизировать нарушения в работе головного мозга, сообщает...
 
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