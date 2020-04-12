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Прогиб засчитан: Коля Лукашенко обошел Михаила Грабовского в споре бомбардиров

12.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В завершившемся турнире на призы Президентского спортивного клуба команда президента Беларуси победила сборную Минской области со счетом 8:4.





Президент Беларуси в турнире забросил шайбу и отдал 8 голевых передач, а его сын Николай обошел в бомбардирской гонке Михаила Грабовского, уступив лишь Олегу Антоненко.
 
 
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В завершившемся турнире на призы Президентского спортивного клуба команда президента Беларуси победила сборную Минской области со счетом 8:4.
 
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