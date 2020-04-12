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Голова будет трещать! Мощная магнитная буря ожидается во второй половине апреля
Источник материала: Партизан
Две магнитные бури в апреле мы уже пережили. Последняя из них была 7 апреля. На очереди - еще несколько.
Самая мощная в этом месяце магнитная буря намечается на 18 апреля. После нее на Землю обрушится целая серия вспышек из космоса в течение трех дней – с 28 по 30 апреля, сообщают
В дни солнечной активности рекомендуется пить больше воды, избегать больших физических нагрузок.
Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Подобное явление происходит в основном в средних и низких широтах.
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Две магнитные бури в апреле мы уже пережили. Последняя из них была 7 апреля. На очереди - еще несколько.
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