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Голова будет трещать! Мощная магнитная буря ожидается во второй половине апреля

12.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две магнитные бури в апреле мы уже пережили. Последняя из них была 7 апреля. На очереди - еще несколько.

Самая мощная в этом месяце магнитная буря намечается на 18 апреля. После нее на Землю обрушится целая серия вспышек из космоса в течение трех дней – с 28 по 30 апреля, сообщают «Белновости» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В дни солнечной активности рекомендуется пить больше воды, избегать больших физических нагрузок.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Подобное явление происходит в основном в средних и низких широтах.
 
 
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Две магнитные бури в апреле мы уже пережили. Последняя из них была 7 апреля. На очереди - еще несколько.
 
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