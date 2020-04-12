В России рассказали о поставленной Путиным задаче покорения планет

Источник материала: Tut.by

Обновленные основы госполитики в области космической деятельности, которые в начале 2020 года подписал президент России Владимир Путин, содержат задачу по освоению других планет. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.



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«В начале 2020 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал новую редакцию основ государственной политики в области космической деятельности. В этом документе стратегического значения поставлена задача, связанная с развитием российского космоса», — сказал Рогозин. По его словам, в нее входит «покорение планет Солнечной системы», развитие научного космоса. Также российскую космонавтику ожидает переход на новую технику.

«Это серьезный вызов для всех нас», — подчеркнул Рогозин. Глава Роскосмоса уточнил, что для создания новых ракет-носителей, универсальных спутниковых платформ, нового пилотируемого корабля и новых модулей для орбитальных станций, создание материальной основы для будущих покорений Луны, важно не только развитие производства, использование новейших технологий, но и люди.