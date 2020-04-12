Премьер Японии снялся в домашнем клипе в поддержку самоизоляции

На кадрах ролика политик запечатлен в домашней обстановке: он гладит собаку, пьет чай или кофе, читает книгу и смотрит телевизор. На второй половине экрана популярный японский певец Гэн Хосино исполняет, тоже сидя дома, песню Uchi de odorou ("Потанцуем дома").





"С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это", — приводит ТАСС перевод твита, которым Абэ сопроводил видеозапись.





С 5 апреля в стране действует введенный Синдзо Абэ режим чрезвычайного положения. Из-за пандемии перенесли Олимпиаду-2020, которая должна была пройти в Токио — а 11 апреля стало известно, что она может не состояться и в следующем году.