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Премьер Японии снялся в домашнем клипе в поддержку самоизоляции

12.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ опубликовал у себя в Twitter музыкальный клип в поддержку режима самоизоляции.

На кадрах ролика политик запечатлен в домашней обстановке: он гладит собаку, пьет чай или кофе, читает книгу и смотрит телевизор. На второй половине экрана популярный японский певец Гэн Хосино исполняет, тоже сидя дома, песню Uchi de odorou ("Потанцуем дома").

"С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это", — приводит ТАСС перевод твита, которым Абэ сопроводил видеозапись.

С 5 апреля в стране действует введенный Синдзо Абэ режим чрезвычайного положения. Из-за пандемии перенесли Олимпиаду-2020, которая должна была пройти в Токио — а 11 апреля стало известно, что она может не состояться и в следующем году.
 
 
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ опубликовал у себя в Twitter музыкальный клип в поддержку режима самоизоляции.
 
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