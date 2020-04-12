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Депутат ведет прием

12.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

14 апреля прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна ГАНЕВИЧ:

— с 9.00 до 10.00 в КСУП «Элит-Агро Больтиники» (кабинет директора);

— с 10.30 до 11.30 в Конвелишском сельском Совете депутатов (кабинет председателя).

 
 
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14 апреля прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому...
 
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