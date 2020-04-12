Как в 1978 году в Бресте открывали бюст космонавта Петра Климука и что-то пошло не так…

Источник материала: Виртуальный Брест

Не так давно сканируя старые черно-белые плёнки своего отца, фотокорреспондента газеты «Заря» в 50-80-е годы прошлого столетия, наткнулся на съёмку открытия в Бресте бюста космонавту Петру Климуку.





Брестчане, чтобы посмотреть на Петра Климука и его напарника по полёту на космическом корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-6» забирались на крыши, стояли на балконах близлежащих домов (фото). На одном снимке видно, что большая группа людей находится на плоской кровле кафе «Бульбяная», ныне KFC.





В интернете пару лет назад автор с ником POUIK, работавший в ту пору «Беларусьфильме», опубликовал свои воспоминания и документальные фотографии об этом событии:

- Все началось с почти случайного сканирования во многом испорченной фотопленки. 40 лет назад я спечатал с нее несколько относительно качественных снимков, да и забросил. А сейчас, получив таковых больше, невольно стал вспоминать, разбираться, что это было.

Несмотря на то, что само наличие завизированных списков группы (на 22-24.11.1978 г.), сохранившихся у меня, свидетельствует не только о дате поездки, но и ожидание, что на мероприятии будет либо Машеров, либо кто-то важный из Москвы. Почему этот уровень не был, достигнут, я не помню (или не знаю), но возможно это негативно сказалось и на организации мероприятия.

- О большой значимости той съемки свидетельствует и то, что в съемочную группу входили сразу два оператора, причем из лучших. Ими были в ту пору 61-летний фронтовик Ю.М.Иванцов и 41-летний С.В.Петровский, у которого в фильмографии были и игровые фильмы. Совершенно не помню, в какой гостинице мы останавливались, и едва припоминаю, как снимали в музее космонавтики на родине Климука, но об этом свидетельствуют фотографии сделанные там. Потом встречали на Брестском железнодорожном вокзале первого польского космонавта Мирослава Гермашевского прибывающего с женой из Польши. К слову, выглядел он очень приветливым. Я не удержался от пары вопросов о космосе и получил на них ответы.





Когда с большим опозданием началось мероприятие, вероятно из-за ожидания высоких гостей из Минска или Москвы, то поначалу оно казалось дежурным и скучным. На трибуне узнал космонавтов, их жен и маму Климука. (Узнаваемы также: Владимир Самович первый секретарь Брестского горкома КПБ, председатель Брестского горисполкома Анатолий Груздилович. Авт.). Были речи по бумажке, звучали гимны, космонавты, разумеется, принимали их под козырек. Мы, съёмочная группа «Беларусьфильма», располагались прямо под трибуной. Поначалу стоявшие в нескольких метрах от нас люди ничуть нас не смущали.

Между тем митингующих становилось все больше. Многие с флагами и портретами. Наверняка, массы собирали по критериям первомайской демонстрации - чем больше, тем лучше. Только там надлежало пройти мимо трибуны и все, а в данном случае нужно было стоять и слушать. Организаторы явно были не готовы к такому формату. Задние ряды ничего не видели и, скорее всего, почти ничего не слышали. Усиливающая аппаратура явно была рассчитана на ближний круг. И время было уже позднее, а наступающая темнота только усугубляла настроение. И постепенно стало заметно, как с задних рядов идет энергия волн, давящая на стоящих впереди. Возможно, люди просто хотели слышать, что происходит. Может быть, согревались, и пробудился азарт - в давках такое бывает. В любом случае было заметно, что заволновались и на трибуне, с которой все видно еще лучше.

Далее фотографий сделано было меньше по двум причинам. Во-первых, я был директором группы, а не фотографом - стало тревожно за людей и аппаратуру. Жутковато воспринималось, как толпа "съела" диги, военные прожекторы на грузовиках (фото) и они по одному потухли. Хорошо, что только так - по технике безопасности нахождение рядом с этими работающими осветительными приборами опасно. Потом я помогал операторам, и особенно звукооператору, у которого на плече висела дорогущая аппаратура, а провода и микрофоны были в стороне.



Некоторое время натиск толпы сдерживала милиция, потом были призваны солдаты, которые упирались ногами изо всех сил, схватившись за локти. На моих фото видно, как прогибается их линия. Здесь же можно увидеть, что люди смотрят с балконов и из окон. Детей пропускали вперед, в том числе буквально между ногами, чтобы не задавили. И они, оторвавшись от взрослых, угрюмо стояли впереди линии "защиты трибуны". После того, как в нее встали старшие офицеры, а потом и генерал, ко мне, увидев, что я и это пытаюсь зафиксировать, подошел строгий человек из органов и приказал прекратить. Он погрозил, что сейчас и пленку засветит, но ему хватало хлопот и помимо меня.



Между тем на трибуне очень сильно заспешили, поэтому едва ли не бегом стянули полотно с бюста. К этому времени работать остались лишь наши маленькие осветительные приборы, к счастью подсветившие событие. Сразу же за "обнажением" бюста оператор Петровский буквально пробился сквозь толпу. Климук и другие випы заскочили в машины. Автомобиль космонавта люди намеревались расскачать, но пронесло.

Множество людей окружило бюст прямо сразу же после его открытия. И не потому, что так хотелось выразить почтение, просто шли туда, куда давила толпа, уже не сдерживаемая силовиками. Согласитесь, сильно повезло, что закончилась без "ходынки". Что называется, пронесло. О чем говорили и после съемки.



Вот что написал на форуме брестчанин Виталий Закржевский:

- Отлично помню этот день, работал во вторую смену на заводе, жил во дворе старого ЗАГСа. Думаю, дай схожу - 10 минут ходу... День был очень пасмурный, временами летела "мжавка", снимать приехали из Минска, по заданию ЦТ из Москвы - новости должны были идти вечером в программе "Время". Кто-то догадался обеспечить съёмку освещением, для чего привезли от "вояк" два мощных зенитных прожектора на специальных прицепах. Когда включили, показалось, что взошло два солнца, "мжавка" стала превращаться в пар, мешавший снимать. Картинка по ТВ хоть была "немного туманной" но вполне себе. А народу было столько, что я, пожалуй, видел такое только один раз - на 30 лет Победы в Крепости. Пока все разошлись, прошел, наверное, час, а автобусы пустили ещё через полчаса, так что я едва успел на работу".

Справка «БВ»: Советский лётчик-испытатель, космонавт Пётр Ильич Климук, уроженец Брестского района, с 27 июня по 5 июля 1978 года совершил свой третий полёт в космос, за что был награждён второй звездой Героя Советского Союза. В соответствии с действовавшим на тот период законодательством на родине дважды Героя СССР надлежало устанавливать бронзовый бюст.