ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси: светлые дни Пасхи напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви

12.04.2020 14:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские католики, протестанты и другие конфессии, которые пользуются григорианским календарем, 12 апреля отмечают Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху

Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой  христианского учения.

Всех, кто отмечает Пасху, 12 апреля поздравил Президент Беларуси.

Президент Беларуси: светлые дни Пасхи напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Светлые дни этого великого праздника напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.

Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские католики, протестанты и другие конфессии, которые пользуются григорианским календарем, 12 апреля отмечают Пасху, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жабинковском районе мужчина упал в колодец: его спасли сотрудники ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика