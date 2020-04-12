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Президент Беларуси: светлые дни Пасхи напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские католики, протестанты и другие конфессии, которые пользуются григорианским календарем, 12 апреля отмечают Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой христианского учения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.
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Президент Беларуси: светлые дни Пасхи напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви
Новости Беларуси. Белорусские католики, протестанты и другие конфессии, которые пользуются григорианским календарем, 12 апреля отмечают Пасху, сообщили в...
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