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В Бангладеш повесили убийцу бывшего президента страны. Между преступлением и наказанием прошло 45 лет

12.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 1975 году первый президент Бангладеш Муджибур Рахман был убит во время военного переворота. Один из заговорщиков Абдул Маджед много лет скрывался от преследования, в 2020 году его задержали и казнили.

Вечером 11 апреля в центральной тюрьме столицы Бангладеш Дакки привели в исполнение смертный приговор в отношении Абдула Маджеда, участника мятежа 1975 года, в ходе которого был убит первый президент страны Муджибур Рахман. Об этом сообщило издание Bangladesh Times.

Маджеда повесили после зачитывания приговора, который был вынесен еще в 1998 году. Тело сразу выдали семье для захоронения.

Много лет мятежник скрывался. 6 апреля контртеррористическое подразделение задержало его в городе Мирпур. 7 апреля судья подтвердил, что задержанного казнят. Маджед подал прошение о помиловании нынешнему президенту Шейх Хасине, дочери покойного Рахмана. 10 апреля стало известно, что прошение отвергнуто.


Офицер армии Бангладеш Маджед был одним из участников переворота 15 августа 1975 года. Группа военных напала на дом президента Рахмана, разоружила охрану и потребовала, чтобы глава государства сложил полномочия. После отказа Рахмана застрелили. Также были убиты его жена, двое сыновей, брат, другие родственники, гости и прислуга – всего 20 человек.

После смены власти 15 человек были признаны виновным в убийстве президента Рахмана и приговорены к смертной казни. Пятерых из них повесили в 2010 году, трое были оправданы, остальные скрывались за границей.
 
 
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В 1975 году первый президент Бангладеш Муджибур Рахман был убит во время военного переворота. Один из заговорщиков Абдул Маджед много лет скрывался от...
 
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