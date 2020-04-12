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В Жабинковском районе мужчина упал в колодец: его спасли сотрудники ГАИ

12.04.2020 14:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Жабинковском районе мужчина упал в колодец: его спасли сотрудники ГАИ

Сотрудники ГАИ спасли упавшего в колодец мужчину в Жабинковском районе, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 12 апреля. Сотрудники ГАИ Жабинковского РОВД обеспечивали безопасность дорожного движения возле храма в деревне Чижевщина. Они случайно увидели, как мужчина упал в колодец. Один из инспекторов побежал к колодцу, второй остановил проезжавший мимо автомобиль и вызвал скорую помощь. Сотрудники ГАИ помогли выбраться мужчине с помощью троса, а затем передали его медикам для осмотра.

Выяснилось, что 49-летний пострадавший хотел достать воды, но упал в колодец. Жизнь и здоровье мужчины вне опасности. 

ФОТО: МВД

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Сотрудники ГАИ спасли упавшего в колодец мужчину в Жабинковском районе, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Инцидент произошел 12 апреля....
 
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