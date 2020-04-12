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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане

12.04.2020 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В южной части Индийского океана произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане

Очаг залегал на глубине 10 километров. Его эпицентр находился менее чем в 100 километрах от принадлежащего Франции острова Амстердам с населением около 40 человек.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом местные власти завили, что угроза цунами объявляться не будет.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане

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Новости мира. В южной части Индийского океана произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаг залегал на глубине 10...
 
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