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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индийском океане
Источник материала: СТВ
Новости мира. В южной части Индийского океана произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Его эпицентр находился менее чем в 100 километрах от принадлежащего Франции острова Амстердам с населением около 40 человек.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом местные власти завили, что угроза цунами объявляться не будет.
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Новости мира. В южной части Индийского океана произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаг залегал на глубине 10...
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