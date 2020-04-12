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Какая роль Беларуси в освоении космоса? Рассказываем о значимых проектах

12.04.2020 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 апреля во всем мире отмечается День авиации и космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь «прикоснулась» к космосу в 2012 году. Тогда был успешно запущен спутник дистанционного зондирования земли. Снимки с него используются для обновления карт, изучения водоемов и анализа структуры сельскохозяйственных посевов.

Какая роль Беларуси в освоении космоса? Рассказываем о значимых проектах

К слову, уже завершен эскизный проект второго Белорусского космического аппарата. На его создание уйдет порядка пяти лет. Наша страна может гордиться и спутником связи «Белинтерсат-1». Он обеспечивает передачу данных и телевидение.

Сейчас готовится еще один перспективный проект – это создание совместно с китайской стороной низкоорбитальной группировки спутников.

Какая роль Беларуси в освоении космоса? Рассказываем о значимых проектах

Дмитрий Заколюкин, заместитель директора по развитию спутниковой связи РПУП «Завод точной электромеханики»:
Услуги интернет-вещей, конечно. Это самое горячее, как объяснить. Это когда вы уже не будете пользоваться телефоном, а уже ваши вещи будут говорить за вас, что вы хотите. Низкоорбитальная группировка спутников позволит это все использовать.

Беларусь участвует во множестве международных проектов. Наша страна входит в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Совместно с российской стороной реализуются союзные научные программы.

Какая роль Беларуси в освоении космоса? Рассказываем о значимых проектах

Какая роль Беларуси в освоении космоса? Рассказываем о значимых проектах

Люди в материале: Дмитрий Заколюкин

 
 
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Новости Беларуси. 12 апреля во всем мире отмечается День авиации и космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь «прикоснулась» к космосу в...
 
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