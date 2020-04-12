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Африканская организация поддержит сокращение добычи нефти для стабилизации рынка

12.04.2020 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Африканская организация производителей нефти поддержит сокращение добычи черного золота ради стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африканская организация поддержит сокращение добычи нефти для стабилизации рынка

Всего в организации 18 стран, 10 из них не входят в соглашение ОПЕК+. Однако таким образом африканские производители проявляют коллективную ответственность. По данным за 2018 год, члены организации добывали 7,5 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет почти 8 % от уровня мировой добычи.

Африканская организация поддержит сокращение добычи нефти для стабилизации рынка

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Новости мира. Африканская организация производителей нефти поддержит сокращение добычи черного золота ради стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24...
 
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