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Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье

12.04.2020 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Это один из 12 главных православных праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим.

12 апреля принято освящать вербы. В главном православном храме страны – Свято-Духовом кафедральном соборе – божественную литургию возглавил митрополит Павел.

Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя. В этот период верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа. Страстная неделя завершится Пасхой – главным христианским праздником.

Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье

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Новости Беларуси. Православные за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
 
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