Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из 12 главных православных праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим.

12 апреля принято освящать вербы. В главном православном храме страны – Свято-Духовом кафедральном соборе – божественную литургию возглавил митрополит Павел.





После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя. В этот период верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа. Страстная неделя завершится Пасхой – главным христианским праздником.



