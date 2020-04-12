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Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из 12 главных православных праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим.
12 апреля принято освящать вербы. В главном православном храме страны – Свято-Духовом кафедральном соборе – божественную литургию возглавил митрополит Павел.
После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя. В этот период верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа. Страстная неделя завершится Пасхой – главным христианским праздником.
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Новости Беларуси. Православные за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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