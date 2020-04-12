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В России рассказали о поставленной Путиным задаче покорения планет
Источник материала: Партизан
Обновленные основы госполитики в области космической деятельности, которые в начале 2020 года подписал президент России Владимир Путин, содержат задачу по освоению других планет. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет
«В начале 2020 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал новую редакцию основ государственной политики в области космической деятельности. В этом документе стратегического значения поставлена задача, связанная с развитием российского космоса», — сказал Рогозин. По его словам, в нее входит «покорение планет Солнечной системы», развитие научного космоса. Также российскую космонавтику ожидает переход на новую технику.
«Это серьезный вызов для всех нас», — подчеркнул Рогозин. Глава Роскосмоса уточнил, что для создания новых ракет-носителей, универсальных спутниковых платформ, нового пилотируемого корабля и новых модулей для орбитальных станций, создание материальной основы для будущих покорений Луны, важно не только развитие производства, использование новейших технологий, но и люди.
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Обновленные основы госполитики в области космической деятельности, которые в начале 2020 года подписал президент России Владимир Путин, содержат задачу по освоению...
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