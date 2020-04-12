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В Беларуси ожидается до 23 градусов тепла 13 апреля

12.04.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В понедельник, 13 апреля 2020 года, в Беларуси ожидается порывистый ветер и до 23 градусов тепла, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В связи с усилением порывов ветра в Беларуси на 13 апреля 2020 года объявлен оранжевый уровень опасности. Согласно данным синоптиков, в понедельник на большей части страны порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.

Дождь, да и то кратковременный прогнозируется только в Витебской области. На всей остальной территории страны будет облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха ночью будет в пределах от 1 до 7 градусов тепла, по югу местами до минус 2. Днем воздух должен прогреться до 15-21 градуса, а на юго-востоке - до плюс 23.

 
 
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В понедельник, 13 апреля 2020 года, в Беларуси ожидается порывистый ветер и до 23 градусов тепла, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю...
 
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