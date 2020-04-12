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Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

12.04.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

12.04.2020 года в 03-18 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в д. Жолкино на ул. Колхозной.

Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась.

Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС.

Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

Под обрушившимися конструкциями обнаружены двое погибших - хозяин дома и его знакомая, оба пенсионеры 1950 г. рождения.

Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

Причина пожара устанавливается.

Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

 
 
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  12.04.2020 года в 03-18 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в д. Жолкино на ул. Колхозной. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту...
 
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