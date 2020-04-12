Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека

Источник материала: Виртуальный Брест

12.04.2020 года в 03-18 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в д. Жолкино на ул. Колхозной.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась.





Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС .





Под обрушившимися конструкциями обнаружены двое погибших - хозяин дома и его знакомая, оба пенсионеры 1950 г. рождения.





Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.





Причина пожара устанавливается.



