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Беда... В Пинском районе на пожаре погибли два человека
12.04.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12.04.2020 года в 03-18 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в д. Жолкино на ул. Колхозной.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Под обрушившимися конструкциями обнаружены двое погибших - хозяин дома и его знакомая, оба пенсионеры 1950 г. рождения.
Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.
Причина пожара устанавливается.
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12.04.2020 года в 03-18 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в д. Жолкино на ул. Колхозной. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту...
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