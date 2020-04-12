«Гомсельмаш» продолжает работать в убыток: теперь и выручка упала

officelife.media Это намного меньше, чем в 2018-м, когда было минус 108,1 млн рублей. Но эти цифры отражают только чистый убыток. Непокрытые убытки выросли на 8% и достигли 398 млн. Это чуть меньше годовой выручки за 2019-й, а годом ранее она была 413,2 млн. То есть и здесь тоже падение, пишет





Численность сотрудников за год уменьшилась приблизительно на 600 человек, и сейчас работников на предприятии — около 8 тыс.





Как сообщалось, государство пытается найти для компании инвестора. Власти готовы продать 49,9% акций при условии вливания $500 млн. От инвестора ждут готовность сохранить основной вид деятельности, обеспечить рост производства и продаж и т. д. Если государству предложат что-то очень выгодное взамен на контроль «Гомсельмаша», оно готово отдать 75% минус 1 акция.