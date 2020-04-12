ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Гомсельмаш» продолжает работать в убыток: теперь и выручка упала

12.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полностью государственное ОАО «Гомсельмаш» в отчете за 2019 год констатирует убытки — минус 30,8 млн рублей.

Это намного меньше, чем в 2018-м, когда было минус 108,1 млн рублей. Но эти цифры отражают только чистый убыток. Непокрытые убытки выросли на 8% и достигли 398 млн. Это чуть меньше годовой выручки за 2019-й, а годом ранее она была 413,2 млн. То есть и здесь тоже падение, пишет officelife.media

Численность сотрудников за год уменьшилась приблизительно на 600 человек, и сейчас работников на предприятии — около 8 тыс.

Как сообщалось, государство пытается найти для компании инвестора. Власти готовы продать 49,9% акций при условии вливания $500 млн. От инвестора ждут готовность сохранить основной вид деятельности, обеспечить рост производства и продаж и т. д. Если государству предложат что-то очень выгодное взамен на контроль «Гомсельмаша», оно готово отдать 75% минус 1 акция.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полностью государственное ОАО «Гомсельмаш» в отчете за 2019 год констатирует убытки — минус 30,8 млн рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Дом без насилия» пройдет в режиме онлайн в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика