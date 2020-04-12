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Футболисты АПЛ запустили инициативу в поддержку национальной системы здравоохранения Великобритании

12.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициатива в поддержку медиков получила название NHS Charities Together (NHSCT). Проект стартовал 9 апреля, когда такие футболисты, как Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Джордан Хендерсон и Гектор Беллерин, анонсировали его начало в своих аккаунтах в социальных сетях.

Идея появилась сразу после того, как начались переговоры между Премьер-лигой и Ассоциацией профессиональных игроков (PFA). Две организации пришли к выводу, что 30%-ное сокращение зарплат, вызванное приостановкой чемпионата Англии, приведет к потере в налоговых выплатах в сумме около 200 млн фунтов, которых недосчитается бюджет, и что логично перенаправить эти деньги на поддержку NHS (Национальной системы здравоохранения), пишет officelife.media
 
 
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Инициатива в поддержку медиков получила название NHS Charities Together (NHSCT). Проект стартовал 9 апреля, когда такие футболисты, как Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Джордан...
 
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