Футболисты АПЛ запустили инициативу в поддержку национальной системы здравоохранения Великобритании

Идея появилась сразу после того, как начались переговоры между Премьер-лигой и Ассоциацией профессиональных игроков (PFA). Две организации пришли к выводу, что 30%-ное сокращение зарплат, вызванное приостановкой чемпионата Англии, приведет к потере в налоговых выплатах в сумме около 200 млн фунтов, которых недосчитается бюджет, и что логично перенаправить эти деньги на поддержку NHS (Национальной системы здравоохранения), пишет