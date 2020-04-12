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Акция «Дом без насилия» пройдет в режиме онлайн в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Мероприятия ежегодной республиканской информационно-просветительской акции «Дом без насилия» пройдут в Минске онлайн, чтобы снизить риск распространения COVID-19,
Акция пройдет с 13 по 24 апреля. Ее цель – обратить внимание людей на проблему насилия в семье и противодействовать ему.
Во время мероприятий акции на сайте центра и в соцсетях будут размещаться тематические материалы – истории жертв домашних агрессоров, советы психологов. Кроме того, будут указаны адреса организаций, помогающих пострадавшим от домашнего насилия.
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Мероприятия ежегодной республиканской информационно-просветительской акции «Дом без насилия» пройдут в Минске онлайн, чтобы снизить риск...
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