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Акция «Дом без насилия» пройдет в режиме онлайн в Минске

12.04.2020 15:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Мероприятия ежегодной республиканской информационно-просветительской акции «Дом без насилия» пройдут в Минске онлайн, чтобы снизить риск распространения COVID-19, сообщили в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

Акция пройдет с 13 по 24 апреля. Ее цель – обратить внимание людей на проблему насилия в семье и противодействовать ему.

Во время мероприятий акции на сайте центра и в соцсетях будут размещаться тематические материалы – истории жертв домашних агрессоров, советы психологов. Кроме того, будут указаны адреса организаций, помогающих пострадавшим от домашнего насилия. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Мероприятия ежегодной республиканской информационно-просветительской акции «Дом без насилия» пройдут в Минске онлайн, чтобы снизить риск...
 
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