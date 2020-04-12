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Гол дня. Посмотрите какую красоту положил Нехайчик в ворота «Минска»
Источник материала: Tut.by
В матче четвертого тура БАТЭ наконец показал свой уровень, разгромив «Минск» на поле стадиона по улице Маяковского. Уже в первом тайме борисовчане забили два гола, но матч запомнился фантастическим голом в исполнении Павла Нехайчика.
Он пошел подавать угловой и прямым ударом забил гол. Посмотрите на эту красоту!
Напомним, БАТЭ обыграл «Минск» со счетом 3:0, команда Альшевского показала неплохой футбол, и поднимается в турнирной таблице повыше.
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Павел Нехайчик умеет сделать красиво!
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