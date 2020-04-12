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Хоккейные болельщики в Канаде признали гол российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова лучшим в сезоне

12.04.2020 19:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейные болельщики в Канаде признали гол российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова лучшим в сезоне

Выбор проходил в формате виртуального плей-офф на протяжении недели. По его итогам победителем стал 20-летний форвард «ураганов». 

Его гол в ворота «Калгари» в финальном голосовании набрал 62% голосов и опередил Коннора Макдэвида. Ранее в НХЛ в таком стиле не забрасывал никто. Причем по ходу сезона Свечников оформил лакросс-гол еще раз, в матче с «Виннипегом».

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Выбор проходил в формате виртуального плей-офф на протяжении недели. По его итогам победителем стал 20-летний форвард «ураганов».  Его гол в ворота «Калгари» в...
 
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