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Хоккейные болельщики в Канаде признали гол российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова лучшим в сезоне
Источник материала: ОНТ
Выбор проходил в формате виртуального плей-офф на протяжении недели. По его итогам победителем стал 20-летний форвард «ураганов».
Его гол в ворота «Калгари» в финальном голосовании набрал 62% голосов и опередил Коннора Макдэвида. Ранее в НХЛ в таком стиле не забрасывал никто. Причем по ходу сезона Свечников оформил лакросс-гол еще раз, в матче с «Виннипегом».
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Хоккейные болельщики в Канаде признали гол российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова лучшим в сезоне
Выбор проходил в формате виртуального плей-офф на протяжении недели. По его итогам победителем стал 20-летний форвард «ураганов». Его гол в ворота «Калгари» в...
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