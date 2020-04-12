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Брестское «Динамо» проводит домашний матч против ФК «Ислочь»
12.04.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12 апреля 2020 года брестское «Динамо» проводит домашний матч 4-го тура чемпионата Беларуси высшей лиге против ФК «Ислочь».
Матч на «Брестском» начнётся в 19.00. Команда уже прибыла на стадион.
Состав команды:
Видеотрансляция:
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12 апреля 2020 года брестское «Динамо» проводит домашний матч 4-го тура чемпионата Беларуси высшей лиге против ФК «Ислочь». Матч на «Брестском» начнётся в 19.00....
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