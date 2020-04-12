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Брестское «Динамо» проводит домашний матч против ФК «Ислочь»

12.04.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

12 апреля 2020 года брестское «Динамо» проводит домашний матч 4-го тура чемпионата Беларуси высшей лиге против ФК «Ислочь».

Брестское «Динамо» проводит домашний матч против ФК «Ислочь»

Матч на «Брестском» начнётся в 19.00. Команда уже прибыла на стадион.

Брестское «Динамо» проводит домашний матч против ФК «Ислочь»

Состав команды:

Брестское «Динамо» проводит домашний матч против ФК «Ислочь»

Видеотрансляция: bit.ly/3a7MCTj (мы будем традиционно публиковать видео лучших моментов по ходу матча).

 
 
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  12 апреля 2020 года брестское «Динамо» проводит домашний матч 4-го тура чемпионата Беларуси высшей лиге против ФК «Ислочь». Матч на «Брестском» начнётся в 19.00....
 
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