США ввели режим «масштабного бедствия» на территории всей страны

Источник материала: ОНТ

Впервые за всю историю страны на всей территории США был введен режим «масштабного бедствия». Об этом сообщает Fox News.

Последним, 50-м штатом, на территории которого указом президента США был введен режим бедствия, стал штат Вайоминг. Губернатор штата обратился к главе государства с просьбой о введении режима еще 9 апреля, а накануне, 11 апреля, решение было одобрено Дональдом Трампом.

На момент введения режима «масштабного бедствия» в Вайоминге было зарегистрировано более 200 случаев заражения COVID-19. Всего в США на данный момент зарегистрированы более 527 тыс. случаев заражения и более 20,6 тыс. смертей от заболевания. При этом число выздоровевших находится на отметке в 31,9 тыс. человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram