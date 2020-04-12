|
США ввели режим «масштабного бедствия» на территории всей страны
Источник материала: ОНТ
Впервые за всю историю страны на всей территории США был введен режим «масштабного бедствия». Об этом
Последним, 50-м штатом, на территории которого указом президента США был введен режим бедствия, стал штат Вайоминг. Губернатор штата обратился к главе государства с просьбой о введении режима еще 9 апреля, а накануне, 11 апреля, решение было одобрено Дональдом Трампом.
На момент введения режима «масштабного бедствия» в Вайоминге было зарегистрировано более 200 случаев заражения COVID-19. Всего в США на данный момент зарегистрированы более 527 тыс. случаев заражения и более 20,6 тыс. смертей от заболевания. При этом число выздоровевших находится на отметке в 31,9 тыс. человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за всю историю страны на всей территории США был введен режим «масштабного бедствия». Об этом сообщает Fox News. Последним, 50-м штатом, на территории которого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)