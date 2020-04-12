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США ввели режим «масштабного бедствия» на территории всей страны

12.04.2020 19:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США ввели режим «масштабного бедствия» на территории всей страны

Впервые за всю историю страны на всей территории США был введен режим «масштабного бедствия». Об этом сообщает Fox News.

Последним, 50-м штатом, на территории которого указом президента США был введен режим бедствия, стал штат Вайоминг. Губернатор штата обратился к главе государства с просьбой о введении режима еще 9 апреля, а накануне, 11 апреля, решение было одобрено Дональдом Трампом.

На момент введения режима «масштабного бедствия» в Вайоминге было зарегистрировано более 200 случаев заражения COVID-19. Всего в США на данный момент зарегистрированы более 527 тыс. случаев заражения и более 20,6 тыс. смертей от заболевания. При этом число выздоровевших находится на отметке в 31,9 тыс. человек.

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Впервые за всю историю страны на всей территории США был введен режим «масштабного бедствия». Об этом сообщает Fox News. Последним, 50-м штатом, на территории которого...
 
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