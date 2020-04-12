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Под Волковыском поезд протаранил машину с семьей: водитель погиб, жена и дочь практически не пострадали

12.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 апреля около 14:00 в Волковыском районе на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом выехал автомобиль «Фольксваген». Машинист не cмог предотвратить столкновение: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки.

В результате столкновения водитель автомобиля получил тяжелые травмы, по дороге в больницу он скончался. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь, находившиеся на заднем пассажирском сидении, практически не пострадали. Также нет пострадавших и среди пассажиров пригородного поезда.


На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На данный момент известно, что в момент движения поезда на ж/д переезде работала свето-звуковая сигнализация.
 
 
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11 апреля около 14:00 в Волковыском районе на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом выехал автомобиль «Фольксваген». Машинист не cмог...
 
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