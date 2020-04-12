Под Волковыском поезд протаранил машину с семьей: водитель погиб, жена и дочь практически не пострадали

В результате столкновения водитель автомобиля получил тяжелые травмы, по дороге в больницу он скончался. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь, находившиеся на заднем пассажирском сидении, практически не пострадали. Также нет пострадавших и среди пассажиров пригородного поезда.









На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На данный момент известно, что в момент движения поезда на ж/д переезде работала свето-звуковая сигнализация.