Аналитик: Белорусские власти получили серьезный разнос от миссии ВОЗ

Андрей Елисеев оценил произошедшее как серьезный разнос белорусским властям от миссии ВОЗ.





«Естественно, глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор старается все облечь в дипломатическую форму, и тем серьезнее нужно трактовать его формулировки.





О'Коннор ни слова не сказал о том, что твердил Минздрав: мол, это увеличие проводимых тестов в большей степени обусловило резкий рост статистики кейсов инфицирования. О'Коннор однозначно дважды заявил, что Беларусь вошла «в новую фазу эволюции вспышки».





Глава миссии ВОЗ также сделал очень жирный намек, что мол другие страны тоже утверждали, что имеют достаточную вместимость медицинских учреждений, но их системы были быстро «погребены» под растущим числом госпитализаций.





Несколько цитат О'Коннора в вольном переводе:









– «Ситуация вызывает беспокойство и требует новых мер»;





– «Меры, охватывающие все сообщество, должны быть сохранены и усилены»;





– Необходимо предупреждать массовые скопления людей, «включая на спортивных и культурных мероприятиях», приостановить необязательные виды деятельности и др.;





– «Становится критически важным, чтобы все уровни власти взаимодействовали с обществом, чтобы люди понимали риски»;





– «Время готовиться к худшим сценариям».





Министр здравоохранения все смягчает и уходит от вопросов, критикует журналистов за «бесцеремонное вмешательство» в личную жизнь пациентов. Мол, это журналисты виновны в том, как дозированно стали подавать информацию о развитии эпидемии.





Конкретный вопрос Каранику: будет ли рекомендация остановить проведение футбольного чемпионата. Ответ в духе: мы ранее уже рекомендовали остановить проведение ряда других массовых мероприятий.





Очень хитрый прием Караника: сказал, кривая заболеваний была бы еще хуже, если бы никаких мер не предпринималось. То есть, вместо ответственности за запоздалые, несистемные, неэффективные меры борьбы с эпидемией, Караник переводит разговор в русло «но мы же сделали хоть что-то»».