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Дзюба, КраСава и Личка. Смотрите, кто «смотрел» матч брестского «Динамо»

12.04.2020 20:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Брестское «Динамо» продолжает креативить в условиях падения посещаемости футбольных матчей. На сей раз в ВИП-ложе посадили картонных околофутбольных звезд, среди которых Артем Дзюба, Александр Глеб, Константин Генич, босс команды Александр Зайцев и даже уволенный тренер Марцел Личка.

Смотрите, как это выглядит!


Фото: ФК «Динамо» (Брест)





Напомним, что впервые такую акцию клуб провел в полуфинале Кубка Беларуси, но тогда за матчем «наблюдали» виртуальные болельщики.

Накануне клуб начал продавать специальные билеты для тех, кто не может прийти на стадион. За 67 рублей болельщик получал реальный билет на матч, предматчевый журнал, скидку 10% на атрибутику и виртуальное присутствие на матче.

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Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» продолжает креативить в условиях падения посещаемости футбольных матчей.
 
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