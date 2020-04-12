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«Ваши вещи будут говорить за вас». О создании с Китаем низкоорбитальной группировки спутников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 апреля – дата, известная во всех странах постсоветского пространства, да и не только его. От мальчишек и девчонок, мечтающих о большом небе, до взрослых и старших людей, для которых кумир детства – Юрий Гагарин. День космонавтики отмечаем сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева:
В элитарный клуб космических держав современная Беларусь вошла в 2012 году, когда запустила собственный спутник. Он до сих пор на орбите – при гарантийном сроке эксплуатации в пять лет. То есть работает надежно. И есть все основания полагать, что будет также надежно работать и впредь.
Юлия Стриго, корреспондент:
Список космических держав независимая Беларусь пополнила в 2012 году – мы запустили свой Белорусский космический аппарат (сокращенно – «БелКА»). Сегодня он востребован в разных сферах: спутник дистанционного зондирования земли, в частности, поставщик снимков, важных для актуализации топографических карт, изучения водоемов и анализа сельскохозяйственных культур. Такой космический подход к исследованиям позволил сократить расходы на многие проекты. К тому же наш космический аппарат входит в совместную группировку с российским спутником «Канопус-В» – при необходимости можно использовать космические ресурсы друг друга.
Петр Витязь, руководитель аппарата Академии наук Беларуси:
Кстати, не все знают, но наша «БелКА» превзошла изначальный срок эксплуатации в 5 лет. Спутник будет работать до конца 2021 года.
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«Белинтерсат-1» – еще один белорусский спутник. Запущенный с космодрома в Китае четыре года назад, он уже сыграл свою роль в телекоммуникации. За ним – услуги в спутниковом телевидении и радиовещании. Аппарат готов работать до 2031 года.
Дальше – больше. Один из самых перспективных проектов – это создание с китайской стороной низкоорбитальной группировки спутников по примеру Илона Маска.
Дмитрий Заколюкин, заместитель директора по развитию спутниковой связи завода точной электромеханики:
Беларусь готовится принять участие еще как минимум в трех проектах: с Китаем, Россией и Международной организацией космической связи. Теперь важны кадры. Пока главный поставщик космических специалистов – БГУ.
Экспериментально программа разработана. Теперь нужно время для ее внедрения. В космических масштабах перейти от теории к практике не так просто, собственно, и не дешево. Но ведь сегодня это так важно, особенно когда уже слышны громкие заявления государств о правах на небесные тела. Земляне становятся все ближе к космосу, отставать нельзя. На кону не только амбиции, но и финансы.
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Новости Беларуси. 12 апреля – дата, известная во всех странах постсоветского пространства, да и не только его. От мальчишек и девчонок, мечтающих о большом небе, до...
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