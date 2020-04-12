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«Можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов». В Беларуси завершён проект нового спутника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские ученые готовятся сделать следующий шаг по освоению космоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Завершен эскизный проект нового спутника. Точные сроки запуска пока неизвестны, говорят про 2025 год. Новый космический аппарат будет обладать более высоким разрешением снимков – серьезная конкуренция с аэрофотосъемкой.
Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» Академии наук Беларуси:
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«Можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов». В Беларуси завершён проект нового спутника
Новости Беларуси. Белорусские ученые готовятся сделать следующий шаг по освоению космоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Завершен эскизный проект нового...
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