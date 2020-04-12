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«Можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов». В Беларуси завершён проект нового спутника

12.04.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские ученые готовятся сделать следующий шаг по освоению космоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов». В Беларуси завершён проект нового спутника

Завершен эскизный проект нового спутника. Точные сроки запуска пока неизвестны, говорят про 2025 год. Новый космический аппарат будет обладать более высоким разрешением снимков – серьезная конкуренция с аэрофотосъемкой.

«Можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов». В Беларуси завершён проект нового спутника

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» Академии наук Беларуси:
Будет три снимка: под углом 30 градусов вперед, вертикально и назад. То есть фактически можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов и не заботиться о том, есть они или нет. Потому что, если просто стереоизображение, когда плотная застройка, часть объектов может быть не видна, в тени может оказаться. Когда есть три изображения, то фактически вы имеете полнофункциональную 3D-картинку.

«Можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов». В Беларуси завершён проект нового спутника

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Люди в материале: Сергей Золотой, Юлия Стриго

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские ученые готовятся сделать следующий шаг по освоению космоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Завершен эскизный проект нового...
 
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