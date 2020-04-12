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В Минске начали строительство Международного финансового центра. Владимир Кухарев: «Это для Беларуси актуально»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый толчок для экономики страны. В Минске началось строительство Международного финансового центра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он станет сердцем многофункционального комплекса «Минск Мир», а заодно и центром притяжения крупных инвесторов со всего мира. Кроме того, именно Международный финансовый центр выступит катализатором экономического развития города и всей страны, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест.
Столица развивается большими темпами. Белорусов давно приучили: активно и современно – это в Минске. В «Минск Мире» делают акцент еще на удобство и комфорт. Международный финансовый центр – новый шаг не только для города, но и для всей страны. Он станет сердцем нового столичного района «Минск Мир» и дополнит концепцию «город в городе».
Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holdings:
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вибор Мулич:
Владимир Кухарев:
При проектировании центра в первую очередь учитывался мировой опыт строительства. Поэтому уже сейчас можно быть уверенным – результат оправдает все самые смелые ожидания.
Владимир Кухарев:
Вибор Мулич:
Владимир Кухарев:
По соседству с международным центром уже осенью достроят первый жилой квартал «Эмиратс Люкс». Дома с панорамным остеклением, скоростные лифты, просторные лобби вместо подъездов, свободная планировка квартир. Но главное – удобная инфраструктура.
Владимир Кухарев:
При строительстве жилья используются совершенно другие подходы. Мы видим, что максимально создаются условия для людей, которые будут здесь проживать. Это дворы без машин, хорошие детские площадки. Ведется строительство метро в соответствии с графиком. Мы планируем, что в течение двух лет будет ветка полностью завершена.
3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости и коммерческих помещений – это площади, которые будут вскоре возведены в комплексе «Минск Мир». Строительство идет в 14 кварталах. В 9 из них квартиры уже в продаже.
При этом застройщик сделал все возможное, чтобы мечта о собственной квартире осуществилась у каждой белорусской семьи с постоянным доходом. Финансовые инструменты для покупки выгодные и понятные.
Есть и удобные кредиты, и акции. Но самый популярный вариант покупки – длительная рассрочка (в комплексе «Минск Мир» – до 10 лет). Это прямые инвестиции застройщика – беспроцентная рассрочка по цене аренды квартиры. Согласитесь, гораздо выгоднее приобрести собственное жилье, чем по той же цене оплачивать пользование чужим.
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В Минске начали строительство Международного финансового центра. Владимир Кухарев: «Это для Беларуси актуально»
Новости Беларуси. Новый толчок для экономики страны. В Минске началось строительство Международного финансового центра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он...
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