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«Занимаемся почти одним и тем же делом». Прокопцов рассказал о жене, сыне и их профессиях

12.04.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая погода, даже дождик если идёт». Прокопцов рассказал о хобби

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Иванович, я знаю, что Ваш тесть – он народный художник Беларуси. Вы художник, и я знаю, что один из Ваших сыновей тоже пошёл по Вашим стопам и стал художником.

«Занимаемся почти одним и тем же делом». Прокопцов рассказал о жене, сыне и их профессиях

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Да, Павел. Как раз и был назван в честь деда – Павла Васильевича Масленникова, народного художника Беларуси. И мой сын Павел тоже кстати работал здесь, когда был сотрудником нашего музея, на раскопках. Он сам закончил Белорусскую академию искусств. И, кстати, его дипломная работа – «Дух мира». Кстати, он подарил свою дипломную работу – и сейчас находится как раз в экспозиции Мирского замка.

«Занимаемся почти одним и тем же делом». Прокопцов рассказал о жене, сыне и их профессиях

И так получилось, что, в общем-то, и жена моя связана с искусством, с культурой – преподаёт в Белорусском государственном университете культуры и искусств, завкафедрой белорусской и мировой культуры. Поэтому мы, как бы вот, так все вместе занимаемся почти одним и тем же делом.

Люди в материале: Владимир Прокопцов, Вадим Щеглов

 
 
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая...
 
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«Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая погода, даже дождик если идёт». Прокопцов рассказал о хобби
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