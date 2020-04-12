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«Занимаемся почти одним и тем же делом». Прокопцов рассказал о жене, сыне и их профессиях
Источник материала: СТВ
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
И так получилось, что, в общем-то, и жена моя связана с искусством, с культурой – преподаёт в Белорусском государственном университете культуры и искусств, завкафедрой белорусской и мировой культуры. Поэтому мы, как бы вот, так все вместе занимаемся почти одним и тем же делом.
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая...
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