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Акция «Спасибо врачам»: супергерои без суперспособностей помогают людям – кто они?

12.04.2020 21:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Спасибо врачам»: супергерои без суперспособностей помогают людям – кто они?

Настоящие герои, даже - супергерои. И здесь нет ни грамма патетики. Именно так надо относиться к медикам, которые последние дни, недели не просто работают (иногда круглые сутки), они спасают людей. 

И да, у них нет суперспособностей, они так же, как и все мы подвержены вирусу. Но, не имея суперсилы, они, тем не менее, обладают огромной силой воли, которая подкреплена чувством долга и сострадания. 

Итак, продолжаем знакомство с героями нашего времени. И да, они носят маски. Но для нас они их сняли, временно. Также познакомимся и с теми, кто, не находясь в эпицентре борьбы с заразой, но как может стремится помочь докторам. Кто чем может.

Подробности смотрите в видеосюжете:


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Теги: знакомства
 
 
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Настоящие герои, даже - супергерои. И здесь нет ни грамма патетики. Именно так надо относиться к медикам, которые последние дни, недели не просто работают (иногда...
 
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