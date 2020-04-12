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«Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая погода, даже дождик если идёт». Прокопцов рассказал о хобби

12.04.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какие у Вас хобби, увлечения? Я имею в виду, кроме музейных дел.

«Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая погода, даже дождик если идёт». Прокопцов рассказал о хобби

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Естественно, живописью занимаюсь. И люблю ходить просто по лесу, собирать грибы. То есть подышать, походить. Просто я не люблю охоту, я страшно не люблю стрелять в этих зверей – мне их жалко почему-то. Я не люблю рыбалку. Почему? Потому что много времени приходится там сидеть с поплавком. Я лучше напишу этюд. А вот так – тихая охота со своими друзьями – редко бывает. В Березинский заповедник езжу в Лепельском районе – походить, отдохнуть, грибов пособирать. Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая погода, даже дождик если идёт.
 
Люди в материале: Владимир Прокопцов, Вадим Щеглов

 
 
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Каким был Владимир Прокопцов в детстве?...
 
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