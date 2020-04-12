Дачная весна в окрестностях Бреста. Прострел не только в пояснице, но и на грядках!

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью почти мороз, а днём пригревает яркое весеннее солнышко. Однако это тепло нивелирует противный северный ветер. Всё равно дачники прутся на дачу, хочется им что-нибудь закопать. А ещё противная засуха, которая заставляет поливать всё подряд: кусты, цветы и молоденькие деревья. Даже травка на газоне и отдельные хвойные посадки порядком пожухли.





Впрочем, работать на даче, не в пример лучше, чем сидеть в самоизоляции в городской квартире. Постоянно появляется что-то новое - магнолия распустила свои шикарные бутоны. Алыча, слива, вишня и абрикос в белой кипени цветов. Нежащиеся и балдеющие на солнце сытые коты успокаивающе действуют на нервную систему.





Ещё, на днях узнал, что прострел бывает не только в пояснице от работы на грядках. Оказывается, несколько видов прострела растут у нас на фазенде. По другому эти цветы называют сон — трава или пульсатилла.





Цветущий луковичный многолетник представляют собой небольшие травянистые растения с богато опушенными, плюшевыми, зелеными листочками глубоко вырезанной формы. Собраны листья в прикорневые розетки и часто формируются уже после отцветания. Расположены листовые пластинки на длинных опушенных черешках. Ранней весной — сразу после стаивания снежного покрова сон — трава или подснежный тюльпан формируют коренастые, вертикальные, покрытые светлым пухом цветоносы.





Каждый цветонос несет привлекательный бокаловидный или колокольчатый цветок, напоминающий тюльпан с пушистыми лепестками. В диаметре цветы достигают 8 см. и часто остаются полуоткрытыми, состоят из 6 продолговатых лепестков. Оттенки цветов разнообразны и включают белый, желтый, сиреневый, бордовый, синий и фиолетовый тона. Встречаются даже почти черные бутоны. В центре цветков располагаются ярко — желтые или оранжевые тычинки. Даже семена у прострела пушистые — собранные в плод — многоорешек. Семена оснащены пушистыми хвостиками, помогающими посадочному материалу распространяться самостоятельно по воздуху с дуновениями ветра.