Обеспечение средствами защиты медперсонала: о производстве и планах

Источник материала: ОНТ

Форма, в которую облачены медицинские работники, защита людей, которые борются с болезнью - дело первостепенной важности. Медики должны встречать любой вирус, не только COVID-19, экипированными, как полагается. От этой экипировки зависит и их здоровье, а как следствие, и наше. Здесь речь и защитных костюмах, и об очках, и о перчатках, и, конечно же, о защитных масках. Именно они - первый барьер на пути распространения вируса. Как же обстоят дела с обеспечением средствами защиты медперсонала?

По данным Минздрава на сегодняшний момент в запасе имеется 2,5 миллиона масок, 176 тысяч респираторов, 110 тысяч костюмов, 19 миллионов пар перчаток, 44 тысячи защитных очков. Выданы разрешения на производство только в Беларуси 503 миллионов масок. Как бытовых, так и медицинских.

Много это или мало? В Министерстве здравоохранения рассчитывают полностью перекрыть потребности уже на следующей неделе. Но здесь важны не столько цифры, сколько отношение. Не только государственные, но и частные предприятия легкой промышленности стали массово перепрофилироваться под выпуск защитных изделий. Сами. Понимая обстановку.

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