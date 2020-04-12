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Интерактивная панель, музейные редкости и работа с экскурсоводами — чем порадует гостей Лидский замок

13.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Интерактивная панель, музейные редкости и работа с экскурсоводами — чем порадует гостей Лидский замок

Статус культурной столицы ко многому обязывает. Тем не менее есть города, которым соблюдение этого статуса дается легко, которые эту культурную ношу несли и несут с удовольствием и творческим запалом. Города, где культурным духом пронизаны каждый дом и улица. Лида — один из них.

И не только потому, что лидская земля хранит в себе особые традиции региона Понеманья. Но и потому, что здесь есть увлеченные историей и культурой люди. Такие, к примеру, как директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук. О сегодняшнем дне одного из старейших замков страны, планах на будущее и самых ценных экспонатах она рассказала в интервью газете «Рэспубліка».

Символ мощи

— Ольга Викторовна, сегодня в мире и в стране замковых комплексов немало. Чем примечателен Лидский замок?

— Наш замок действительно один из старейших. Он был сооружен в XIV веке по поручению князя Гедимина, чтобы перекрыть путь крестоносцам в центральные земли Великого Княжества Литовского. Здесь произошло много памятных событий. В том числе пребывание молодой четы — 71-летнего Ягайло и 17-летней Софьи Гольшанской.

Жизнь замка была долгой. Например, в его руинах в ХІХ столетии показывали киноленты, заливали каток, служили мессу, устраивали соревнования, давали старт мотоциклетным ралли. В июле 1941-го здесь был лагерь советских военнопленных. И все же расцвет замка приходился на XIV—XVI века. И мы решили, что возьмем за основу именно этот период.

Интерактивная панель, музейные редкости и работа с экскурсоводами — чем порадует гостей Лидский замок

В Лидском замке появится возможность совершить экскурсию с помощью интерактивных очков.

— Знаю, что ежегодно Лида становится столицей целого ряда культурно-исторических мероприятий: фестивалей, турниров. Что нового появилось за последнее время? Чего хотят сами люди?

— Мероприятия, которые мы здесь проводим, стараемся привязывать к событиям Средневековья. Мы поняли: от нас ждут именно этого. Ярким примером можно назвать лучный турнир, который мы впервые провели в прошлом году. Тогда мы попытались связать на нем историю и современность, сейчас понимаем, что все же должны придерживаться средневековой тематики. В принципе, многие события прошлого года дали нам возможность оценить готовность горожан к каким-то культурным нововведениям. Например, таким, как театральные встречи в Лидском замке совместно с Белорусским государственным академическим музыкальным театром. И мы увидели, что люди уже готовы воспринимать не совсем классические формы проведения мероприятий на не совсем классической площадке. Есть еще одно особенно полюбившееся всем мероприятие — это фестиваль огня «Феникс фаер фест».

Замок — живой организм

— Город традиционно является одной из точек в туристических маршрутах наших гостей. Вы уже ощутили перемены в связи с «безвизом»?

— Количество туристов, которые приезжают к нам, ежегодно составляет около 60 000. И это число растет. Мы активно взаимодействуем с турфирмами. Только в прошлом году было подписано еще 2 соглашения по экскурсионному сопровождению гостей. Наш замок в туристических маршрутах с 2005 года. Сейчас мы активнее работаем с другими объектами, составляя общие маршруты и понимая, что мы партнеры, а не конкуренты. Все это нам помогает создать хороший туристический продукт, тем самым представляя красивое лицо нашего государства.

— Что уникального представляете вы?

— В рамках всех музеев мира наш достаточно молод. В рамках государства — учреждение с историей, поскольку нам недавно исполнилось 60. За это время музейные фонды неоднократно пополнялись уникальными предметами. В коллекции музея их порядка 46 000. Конечно же, показать все и сразу мы не можем, поэтому наши экспозиции демонстрируют самое интересное. Не всегда, чтобы показать тему в полной мере, нам хватает экспонатов. Здесь спасают реконструкции и репродукции. Кроме того, мы понимаем, что, если мы хотим привлечь туристов не единожды, экспозиции не могут быть статичными. Их нужно менять, чтобы даже приезжающие в сопровождении групп гиды понимали, что замок и другие музейные объекты — это живой организм. Поэтому у нас есть ряд коммерческих проектов, которые раскрывают тему Средневековья. Например, сейчас мы демонстрируем уникальную авторскую коллекцию рыцарских шлемов разных периодов.

Среди собственных артефактов — коллекция вооружения. Один из экспонатов — меч, датированный XV—XVI веками, — ценен особо, поскольку совмещает целый ряд восточных и европейских характеристик: он мог использоваться как режущее, рубящее и колющее оружие. Вот шахматы из кости, фрагменты рейнской керамики — все это говорит, что замок не только был оборонительным сооружением, но и о том, что его посещала знать, поскольку такие артефакты были недоступны простолюдинам.

Новое дыхание

— Раскопки на территории замка проходили не единожды. Но последние — в 1980-е. Не планируете новые?

— Чтобы продолжать раскопки, нужно большое количество документов, нужны серьезная научная подготовка, обоснование и, конечно же, большие финансовые вложения. Тем не менее такие идеи у нас есть, и мы обсуждаем этот вопрос с НАН, поскольку есть информация, что наш город основан значительно раньше, чем в 1323 году. Есть упоминание польских ученых, которые проводили раскопки в городе. Но это было в те времена, когда Западная Беларусь входила в состав Польши, так что все находки сейчас за пределами нашей страны. Но есть, например, упоминания об обнаруженных здесь артефактах IX—XI веков.

 — Сегодня мы много слышим о том, что музеям нужны новые формы работы, новые экспозиции, новая подача. Что в этом направлении делается в Лидском замке?

— Новые формы нужно использовать. Но они должны быть там, где это уместно. В Лидском замке такие формы разрабатываются. Например, в башне Гедимина появится интерактивная панель, где мы расскажем историю нашего государства от момента становления. Там мы введем такую форму, поскольку экспозиция постоянная. Остальные пока «на чемоданах»: после реконструкции и скорого открытия башни Гедимина туда переедут многие артефакты. Со временем у нас появятся инфокиоски.

Кроме того, мы планируем реализовать в замке инклюзивные проекты, чтобы сделать объект доступным для всех. Даже активному молодому человеку в быстром темпе непросто передвигаться крутыми лестницами замка. Мы понимаем, есть категории людей, которым это в принципе сделать невозможно. Поэтому ищем посредников и партнеров, которые бы помогли нам реализовать нашу идею. Мы создадим конструкторы, пазлы, которые детям необходимо собрать, чтобы увидеть замок в миниатюре, а также закупим интерактивные очки, создадим программы, которые позволят с первых ярусов рассмотреть все этажи постройки. Будем готовить наших экскурсоводов к работе с такими группами. Это произойдет не сегодня или завтра, но такую работу мы начали с музея: закупили пандусы, оборудовали лестницы и санузлы, есть кнопки вызова.

 
 
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Статус культурной столицы ко многому обязывает. Тем не менее есть города, которым соблюдение этого статуса дается легко, которые эту культурную ношу несли и несут...
 

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