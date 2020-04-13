Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

Источник материала: Виртуальный Брест

Министры стран ОПЕК+ смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи нефти на период мая - июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter министра нефти Кувейта Халеда аль-Фаделя.





"Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая", - говорится в сообщении министра нефти Кувейта.

Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле-декабре - на 8 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 6 млн баррелей в сутки.