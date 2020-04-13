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Правоохранители Минщины задержали водителя, которого подозревают в смертельном ДТП
Источник материала: БTПравоохранители Минщины смогли найти и задержать водителя, которого подозревают в смертельном ДТП: он скрылся с места происшествия. Авария произошла 9 апреля на дороге Минск - Могилев вблизи поселка Привольный. Там было обнаружено тело мужчины с признаками наезда. После того как картину происшествия изучили следователи и эксперты, удалось найти части автомашины, по которым специалисты предположили, что наезд был совершен "фольксвагеном" Golf или Jetta.
В дальнейшем в гараже 45-летнего жителя деревни Кулики Червенского района была обнаружена похожая машина с повреждениями, характерными для ДТП. При этом владелец попытался обеспечить себе алиби: милиционерам он сообщил, что машина давно не на ходу и разобрана. Но там же правоохранители обнаружили следы крови. А при осмотре придомовой территории нашлись части кузова и стекла автомашины с повреждениями. Сейчас мужчина задержан, с ним работают следователи.
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Правоохранители Минщины смогли найти и задержать водителя, которого подозревают в смертельном ДТП: он скрылся с места происшествия. Авария произошла 9 апреля на...
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