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Прогноз по валютам: при каких условиях доллар снизится, а белорусский рубль подрастет

13.04.2020 06:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– За прошедшую неделю на мировом рынке пара евро/доллар выросла с 1,0810 до 1,0930, или на 1,2%.

В течение недели дорожала нефть – со своих локальных минимумов. Как следствие – дорожал российский рубль.

Доллар к российскому рублю снизился с 76,6 до 73,7, или на 3,7%. Евро снизился с 82,8 до 80,6 российского рубля, или на 2,6%.

К белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты, в большей степени – доллар и евро, в меньшей степени – российский рубль. Доллар снизился за неделю на 3,77%, евро подешевел на 2,65%, а российский рубль снизился на 0,04%.

В результате после пяти недель роста валютная корзина подешевела на 1,7%.


фото: Myfin.by

Восстановление белорусского рубля по сути это коррекция после его предшествовавшего сильного падения. И является, наверняка, следствием снижения спроса на валюту по сравнению с предыдущими неделями как со стороны населения, так и со стороны предприятий-импортеров.

Если нефть продолжит дорожать, то тенденция по укреплению белорусского рубля может быть продолжена.

В этом случае доллар к концу недели может подешеветь до 2,38 белорусского рубля, евро может снизится до 2,63 белорусского рубля. А российский рубль останется вблизи 3,36 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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