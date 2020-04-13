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Прогноз по валютам: при каких условиях доллар снизится, а белорусский рубль подрастет
Источник материала: Myfin
– За прошедшую неделю на мировом рынке пара евро/доллар выросла с 1,0810 до 1,0930, или на 1,2%.
В течение недели дорожала нефть – со своих локальных минимумов. Как следствие – дорожал российский рубль.
Доллар к российскому рублю снизился с 76,6 до 73,7, или на 3,7%. Евро снизился с 82,8 до 80,6 российского рубля, или на 2,6%.
К белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты, в большей степени – доллар и евро, в меньшей степени – российский рубль. Доллар снизился за неделю на 3,77%, евро подешевел на 2,65%, а российский рубль снизился на 0,04%.
В результате после пяти недель роста валютная корзина подешевела на 1,7%.
Восстановление белорусского рубля по сути это коррекция после его предшествовавшего сильного падения. И является, наверняка, следствием снижения спроса на валюту по сравнению с предыдущими неделями как со стороны населения, так и со стороны предприятий-импортеров.
Если нефть продолжит дорожать, то тенденция по укреплению белорусского рубля может быть продолжена.
В этом случае
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Источник: Myfin.by
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