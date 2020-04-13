Корнелюк и Воробей поздравили Брестский музколледж с юбилеем

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский государственный музыкальный колледж имени Г.Ширмы в этом году празднует 80-летие со дня основания. Это одно из ведущих средних специальных учебных заведений Беларуси может по праву гордится своими преподавателями и выпускниками, среди которых много известных личностей. Некоторые из тех, чья судьба тесно связана с юбиляром, трудятся за рубежом, и сегодня они присылают свои искренние видеопоздравления.

Например, много теплых слов в адрес родного музыкального колледжа сказал в своем трехминутном послании советский и российский композитор, певец, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза Композиторов и Союза Кинематографистов России Игорь Корнелюк. Он вспоминает, что 43 года назад, когда только поступал сюда, это было музыкальное училище, которое казалось «центром вселенной», где кипела жизнь.

– Там происходило очень много каких-то удивительных и интересных вещей, – говорит Игорь Евгеньевич. – Во всяком случае одни из самых первых сильных впечатлений в моей жизни произошли именно в Брестском музыкальном училище. (…) Я был на концертах Леонида Когана и Святослава Рихтера, и впечатления от концертов этих великих музыкантов до сих пор наполняют каким-то смыслом высоким и согревают мою жизнь. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы сказать слова благодарности педагогам Брестского музыкального училища, хотя я там проучился недолго, всего лишь один год, но все-таки многому научился. Отдельное спасибо хочу сказать Ирине Борисовне Морих. Она замечательный педагог, сподвижник, энтузиаст. (…) Возможно, если бы не она, моя жизнь сложилась бы как-то иначе.

Поздравляя преподавателей и студентов с юбилеем, Игорь Корнелюк пожелал всем радости творчества, новых побед и свершений.

Популярная артистка эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка, Заслуженная артистка России Елена Воробей тоже родилась в нашем областном центре, окончила отделение теории музыки Брестского музучилища.

– Эти замечательные четыре года пролетели быстро, ярко, подарив мне первую путевку в жизнь, научив самому главному: любви к музыке, к классической музыке, – вспоминает известная землячка.

Обращаясь «с огромным уважением, горячим приветом из Москвы» к коллективу колледжа, Елена Воробей благодарит его за профессионализм и за то, что он делает для новых молодых людей, давая им мощный яркий старт.

– Город наш хорошеет, и колледж, несмотря на годы, остается молодым, музыкальным, креативным, – отмечает она, надеясь через 20 лет встретиться на столетнем юбилее любимого учреждения образования.

Видеопоздравление из российской столицы прислал также профессор Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Алданов, который долгие годы был преподавателем Брестского музколледжа и руководил его оркестром русских народных инструментов. Привет из Санкт-Петербурга передает выпускница Елена Чернокоз, артистка симфонического оркестра Мариинского театра. Приветствует юбиляра также выпускник 1964 года, педагог-вокалист, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра Адам Мурзич.