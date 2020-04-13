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Белоруска из Ломбардии – о жизни в эпицентре пандемии COVID-19

13.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруска из Ломбардии – о жизни в эпицентре пандемии COVID-19

Новости из эпицентра эпидемии, из расположенного в итальянской Ломбардии города Бергамо. Город стал одним из основных очагов COVID-19. В пик распространения 120-тысячный Бергамо терял несколько сотен жителей в день. Казалось, что постоянный вой сирен скорой помощи никогда не прекратится. Но худшее, похоже, позади.

На связь с телеканалом ОНТ вышла белоруска Анастасия Глебик, проживающая последние 8 лет в Бергамо. Она рассказала о том, как пандемия изменила её жизнь, а также о том, какова ситуация в городе сейчас, когда пик распространения болезни уже пройден.

Подробности смотрите в видеоинформации:


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Новости из эпицентра эпидемии, из расположенного в итальянской Ломбардии города Бергамо. Город стал одним из основных очагов COVID-19. В пик распространения...
 
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