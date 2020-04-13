Выживший. История 20-летнего Jeep Cherokee. «Использую как автомобиль выходного дня и трактор»

Источник материала: Tut.by

«Сейчас он выполняет одновременно роль трактора в деревне и автомобиля выходного дня». Дмитрий, владелец 20-летнего Jeep Cherokee, покупал внедорожник по случаю, а теперь говорит, что вряд ли когда-нибудь его продаст. Это любовь с первой поездки.

«Покатался. Влюбился. Купил»

Эту машину Дмитрий приобрел далеко не целенаправленно. Большой любви к американском автопрому он никогда не испытывал.

— Купил я эту машину не то чтобы случайно, а по необходимости. У жены возникли проблемы с ногой, и нужен был автомобиль с «автоматом», ездить на работу. На тот момент у нее был практический новый седан С-класса, но с механической коробкой передач. Планировалось, что на «автомате» долго ездить не придется, а продавать двухлетнюю машину дешево, когда покупал ее дорого, — не вариант. У меня на тот момент был внедорожник Opel Frontera. Он меня полностью устраивал, и все с ним было хорошо. Но я решил, что продам Frontera и поищу тоже внедорожник, но с «автоматом». План был прост: жена поправится и снова пересядет на седан, а мне достанется внедорожник, — вспоминает Дмитрий.

К активным поискам прибегать не пришлось, да и не было понимания, что именно купить. Хороший приятель Дмитрия в это время обмолвился, что будет продавать свой Jeep Cherokee XJ 1999 года выпуска. С «автоматом». Дмитрий попросил машину на пару дней покататься.





— Покатался. Влюбился. Купил. Забавно, что до первой поездки на «чирке» я американский автопром буквально ненавидел, потому что я его не понимал. Странные машины с большим объемом двигателя, которые расходуют по 30 литров бензина. Странные моторы с конструкцией из 50-х годов. Шасси, которые не умеют заезжать в повороты и по управляемости похожи на советские грузовики.

Замена Opel Frontera на Jeep Cherokee финансово прошла безболезненно. Суммы продажи и покупки почти не отличались. Frontera Дмитрий продал за 6300 долларов, Jeep купил за 6500.

— Так я стал владельцем Jeep Cherokee 1999 года выпуска. И знаете — кайфанул! Я все понял. Просто я был слишком молодой и слишком горячий. А когда много работы, семья, дети и от машины нужен комфорт — конкурентов у старых «американцев» нет.

Все опасения развеялись после первых километров

— Помню, что из рук в руки Jeep как-то не сильно хотел переходить. Когда уже были отданы деньги и оформлены все документы, он просто впал в ступор: у него «заглючил» иммобилайзер. Почему — никто так и не понял. Пару дней с ним возились, ставили ему другие «мозги» — ничего не помогало. А потом его отпустило, он завелся, и больше такого не повторялось. Мотор здесь четыре литра, четырехступенчатый автомат, 242-я «раздатка» (для тех, кто понимает) и богатая комплектация Limited: кожаный салон, электроприводы, кондиционер, круиз-контроль. Предыдущий владелец поставил газ 4-го поколения. Баллон встал вместо запасного колеса вертикально в багажнике.





Жена Дмитрия три-четыре месяца успешно проездила на работу на Jeep. А потом Cherokee вернулся к своему хозяину. И уже он начал ездить на нем в режиме «на работу — с работы».

— Честно говоря, поначалу я Jeep опасался, а по факту оказалось, что отличная машина для повседневной езды. Даже жене понравилась. Есть полный электропакет, круиз, «автомат», работающий кондиционер — что еще надо? В нем высоко сидишь — далеко глядишь. У него есть АБС, и она работает. И на летних шоссейных покрышках это приятный во всех отношениях автомобиль. По большому счету, кроме расхода топлива, никаких претензий к машине нет, — признается Дмитрий.

Основная статья расходов — это топливо



Рядный шестицилиндровый мотор надежен, как банковский сейф, но меньше 20 литров в городе не расходует

— Город — 20 литров бензина. Это просто надо принять как факт. Как ни выкручивайся, как ни старайся — «двадцатка». Меньше у тебя не будет. По трассе — от 12 до 15 литров на «сотню». Но ориентироваться лучше на 15 — так будет честнее. Что интересно, на газу цифры примерно такие же. Топливо — это основная статья расходов. И это при том, что в городе обороты двигателя больше двух тысяч практически никогда не поднимаются. Тяги четырехлитрового мотора хватает, так что большую часть времени ты ездишь в треть педали. К трассе, как и к городской езде, — никаких претензий. Машина с круиз-контролем — поставил, музыку включил и едешь спокойно. Но при желании на нем можно ехать и очень быстро. При этом стрелка бензина падает реально на глазах. Это смущает.

Дмитрий признается, что за 30 тысяч км его Jeep Cherokee не просил денег от слова «совсем». Просто заливаешь бензин, заправляешь газ и ездишь.

— Масла, фильтры, разработал суппорт один раз, прикрутил задний амортизатор (был откручен), передняя крестовина, свечи зажигания — все! Больше ничего с машиной не делал.

Дальше начинается сплошная экономия. Допуски по маслу — хоть «фуфлоил» заливай.



Подвеску можно повредить только о пень. Да и то не каждый выдержит

— Я даже не вспомню, что я в ней менял в режиме ежедневной езды. В этом и прелесть американского автопрома. Да, огромные расходы на топливо, но при этом конструкция такая, что все сделано с большим запасом прочности. Начнем с того, что даже приводы колес — это крестовины, а не ШРУСы. Мотор нижневальный, со штангами, как у 21-й «Волги». Подвески там на неразрезных мостах, сзади рессоры. Нечему ломаться.

«Автомат» японский Aisin, его изначально создавали для военной техники — поэтому трансмиссия сверхнадежна. Если менять в «автомате» масло, его ресурс огромен. Как и все американцы тех лет, Jeep примитивен по конструкции и поэтому сверхнадежен. Но тут надо заметить, что Дмитрий изначально купил машину в ухоженном техническом состоянии.



Салон сохранился неплохо, хотя требует химчистки. Посадка водителя на удивление удобная

Понял, что хочу сохранить машину, и ограничил пробеги

— В режиме ежедневной эксплуатации мой Jeep Cherokee проехал около 30 тысяч километров. Потом так получилось, что мы переехали жить за город, в деревню. И тут уже стало понятно, что цены на бензин и зарплаты у нас совсем не американские. В городе мне было плевать, сколько расходует джип и на чем я еду — на бензине или газе. Но как только ежедневные пробеги стали 100−150 км, стало понятно, что на «повседнев» нужна другая машина. Потому что 20 литров газа в день — это тоже деньги. И еще один момент. Можно долго петь оды надежности старых американских авто, но старая машина — это старая машина. Если ты будешь ездить на ней по 40 тысяч км в год, постоянно будешь сталкиваться с какими-то поломками — это очевидно.

И еще Дмитрию стало жаль машину: она в таком хорошем «сохране», а за пару зим наша соль убьет кузов. Вторую такую в этом состоянии уже не купишь. По крайней мере, за адекватные деньги.

— Поэтому последние две зимы я на джипе не ездил. Несмотря на то, что сразу перед покупкой машина прошла антикоррозийную обработку.

Так Jeep Cherokee стал машиной выходного дня — зацепить прицеп-дачу и выехать на природу, прокатиться по окрестностям там, куда обычные машины не доезжают. А еще, — говорит Дмитрий, — в деревне Cherokee заменил мне трактор. Я на нем и бревна тягал, в прицеп кирпичи грузил. Когда вели газ по улице — раскопали все. Проезжали только местный тракторист и я на джипе. Поэтому для деревенской жизни Jeep — то, что нужно.



На джипе можно выбирать не дороги, а направления. Особенно если это твой участок в деревне

Дмитрий не хочет убивать свой Cherokee десятками тысяч километров в год. Джип уже подошел к разряду янгтаймеров, и у владельца есть желание сохранить автомобиль. Большую часть времени Jeep Cherokee стоит под навесом со снятыми клеммами.

— А сейчас так это вообще лучший автомобиль для самоизоляции. Загрузились с семьей и поехали на пикник туда, куда обычные машины не доедут. Поэтому людей нет на километры вокруг. Это степень свободы, которую дает джип. И при этом грязевые колеса вовсе необязательны.



Слева в багажнике — баллон газового оборудования вместо запаски. При этом места еще остается достаточно для семейных выездов на природу

Из-за того, что машина в хорошем заводском состоянии, у Дмитрия напрочь исчезло желание что-то модернизировать, тюнинговать, дорабатывать. На «Фронтере» были лебедка, шноркель. А у Cherokee проходимость и без всего этого феноменальная. Но самое главное — владельцу просто стало жалко «убивать» машину бездорожьем, для этого надо покупать изначально «убитый» экземпляр. Но это не значит, что Дмитрий сдувает с машины пылинки.



Пикники в самых удаленных от людей местах — вот для чего нужен Cherokee

— А так я надеюсь сохранить машину, чтобы через лет пять-десять на слетах автостарины можно было ее показывать. Она абсолютно стоковая, не считая колес, но есть родные диски «паутинка». Так что этот недостаток легко исправляется. Из «колхоза» — только газовое оборудование, но, простите, я ее такой покупал, — улыбается и разводит руками Дмитрий.

Jeep Cherokee — это наркотик





— Еще одна вещь, которую я понял, катаясь на джипе: все эти истории о том, что внедорожник должен быть дизельным, с «механикой», — это все от бедности, — смеется Дима. — Потому что, только поездив на многолитровом американском моторе, я понял, что объем никакими дизелями не заменишь. Все истории про феноменальную дизельную тягу на низах остались в 80-х годах, когда были моторы 4,2 на «тойотах» и «ниссанах». А реально только большой бензиновый мотор может подарить тебе настоящую мощь. Не дизель — а большой бензиновый мотор. Я цепляю к джипу прицеп-дачу, и он ее не чувствует. Разгоняется почти так же, как и пустой. На бездорожье рецепт один: если что-то не получается, просто добавь газку. А хорошо настроенный «автомат» и тяга на «низах» легко позволяют ездить «внатяг».

— Мой — последний из того поколения, которое строилось с большим запасом прочности. Современные Jeep сделаны из того же картона, что и все новые автомобили. Разницы между новым Jeep Cherokee и Geely Atlas нет — и я серьезно. Поэтому надеюсь, что машина достанется моему старшему сыну. А тот передаст ее младшему брату… Шутка! Сам буду ездить, а дети пусть к автопилотам привыкают.

Jeep Cherokee XJ в деталях



Грязевые колеса — совсем необязательный атрибут. Даже на шоссейной резине Cherokee творит чудеса на бездорожье и при этом остается комфортным на асфальте



242-я «раздатка» позволяет ездить в режиме заднего привода, подключаемого полного, постоянного полного и с понижающим рядом. Задний дифференциал — самоблокирующийся



Все электроприводы работают исправно



Здесь установлен четырехступенчатый «автомат» Aisin. Убить его можно только прямым попаданием снаряда



В кожаных креслах утопаешь, словно на любимом домашнем диване. Несмотря на компактность автомобиля, даже высокому водителю за рулем будет удобно



Салон сохранился практически в изначальном состоянии. Разве что стереосистема немного диссонирует с общим стилем



Сзади не разгуляешься, но сидеть вполне удобно даже с высоким ростом



Тяжелый прицеп Jeep Cherokee практически не замечает



А еще Jeep Cherokee XJ чертовски харизматичен!