Обветренный кедр, тепловые насосы. Взгляните, как американцы встроили в холм дом в стиле сарая

Источник материала: Tut.by

В штате Вермонт в США построили интересный барнхаус — то есть дом, который построен в стиле амбара или сарая. Как он выглядит и чем примечателен, рассказывает Deezen .





Дом на склоне холма в штате Вермонт построила местная студия Birdseye Design. Стиль для постройки черпали в стиле близлежащих аутентичных сараев, которые в этом регионе также «встраивают» в холмы.





Дом имеет три уровня и облицован обветренным кедром.





На нижнем уровне расположен гараж. На среднем — открытая кухня, гостиная, столовая и кабинет. Почти весь этаж окружен стеклянными стенами.









Стальные балки и поперечные связи оставлены открытыми и окрашены в белый цвет. Отдельно стоящая стальная лестница также выкрашена в белый.





На третьем этаже находятся три спальни с ванными комнатами и прачечная.





Отапливается дом с помощью тепловых насосов типов «вода-вода» и «вода-воздух». Дом спроектирован так, чтобы производить именно столько энергии, сколько он потребляет.