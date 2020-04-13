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Обветренный кедр, тепловые насосы. Взгляните, как американцы встроили в холм дом в стиле сарая
Источник материала: Tut.by
В штате Вермонт в США построили интересный барнхаус — то есть дом, который построен в стиле амбара или сарая. Как он выглядит и чем примечателен, рассказывает
Дом на склоне холма в штате Вермонт построила местная студия Birdseye Design. Стиль для постройки черпали в стиле близлежащих аутентичных сараев, которые в этом регионе также «встраивают» в холмы.
Дом имеет три уровня и облицован обветренным кедром.
На нижнем уровне расположен гараж. На среднем — открытая кухня, гостиная, столовая и кабинет. Почти весь этаж окружен стеклянными стенами.
На третьем этаже находятся три спальни с ванными комнатами и прачечная.
Отапливается дом с помощью тепловых насосов типов «вода-вода» и «вода-воздух». Дом спроектирован так, чтобы производить именно столько энергии, сколько он потребляет.
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Дом находится в штате Вермонт.
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