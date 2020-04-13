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Милиционеры Витебска присоединись к международному челленджу, который запустила ВОЗ
Источник материала: БTМилиционеры Витебска присоединись к международному челленджу, который запустила Всемирная организация здравоохранения. В своеобразном флешмобе уже поучаствовали многие мировые звезды, государственные органы и службы разных стран. Правоохранители показали, как они соблюдают меры предосторожности во время пандемии на рабочем месте. Мытье рук, дистанцирование, дезинфекция, маски - все, чтобы сохранить здоровье.
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Милиционеры Витебска присоединись к международному челленджу, который запустила Всемирная организация здравоохранения. В своеобразном флешмобе уже...
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